Positano , Amalfi , Sorrento . Ultima domenica d’ottobre incredibile a mare, ma per Halloween e Ognissanti arrivano temporali e freddo Parliamo dei posti di cui si occupa Positanoenws, Costiera amalfitana e Penisola sorrentina con i dintorni di Salerno e Napoli in Campania , oggi sembrava piena estate, spiagge affollate, mare e sole, l’autunno ancora non si è visto nonostante sia passato un mese dal suo inizio cronologico .

Ma sarà ancora per poco. Da mercoledì comincerà il maltempo, piogge e freddo . In questo periodo infatti ci attende un blitz scandinavo. Vediamo le conseguenze sull’Italia.

La NUOVA SETTIMANA si aprirà all’insegna del tempo stabile e ancora caldo, con temperature diffusamente oltre le medie del periodo soprattutto al Centro-Sud. In seguito però lo scenario meteo è destinato a cambiare radicalmente, infatti giungerà direttamente dalla penisola scandinava il freddo che porterà spesso instabilità sul Paese. In particolare nella giornata di giovedì 31 ottobre, in corrispondenza della tradizionale ricorrenza di HALLOWEEN, l’Italia verrà investita da una possente irruzione di aria polare marittima.

L’aria fredda e instabile in discesa dal Nord Europa darà vita ad un vortice ciclonico che dal mar Ligure scenderà rapidamente verso il mar Tirreno e quindi lo Ionio passando per le regioni meridionali. Ci aspettiamo quindi piogge diffuse e temporali fin dal mattino in particolare sulle regioni centrali e meridionali con grandinate a Roma e Napoli. Forti venti di Bora investiranno soprattutto le regioni del Nordest e le centrali adriatiche. Più sole al Nord. Le temperature saranno decisamente basse, specie al primo mattino con valori fin sotto i 7°C al Nord e massime di poco sopra i 20°C al Sud.

Tra il PONTE di OGNISSANTI e i primi di novembre (fino al 3-4 circa), continuerà ad affluire aria sempre più instabile e fredda. L’ingresso di una vasta perturbazione in discesa dall’Atlantico, investirebbe il nostro Paese a partire dai settori nord occidentali ed investendo poi le regioni centrali tirreniche, ma su questo avremo modo di darvi notizie più precise nel corso dei prossimi aggiornamenti. Le temperature non subiranno grossi scossoni e dovrebbero rimanere sui valori dei giorni precedenti.

Come abbiamo illustrato prima potrebbe configurarsi un ritorno in grande stile del vero Autunno, dopo una lunghissima parentesi caratterizzata da un caldo anomalo. Ma siamo sicuri che non tornerà il caldo con l’estate di San Martino? Staremo a vedere . Intanto seguite il meteo su Positanonews