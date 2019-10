Positano / Amalfi. Festa grande per il battesimo di Aurora al Pesce d’ Oro. Una grande gioia per Guido Brangi di Amalfi e Maria Rosaria De Simone di Positano per il battesimo di Aurora , con un bellissimo rito tenuto da Luigi De Martino nella Chiesa di San Michele a Vettica , e poi festa grande al Pesce d’ Oro, l’ottimo ristorante dove fra varie prelibatezze si è stati insieme a festeggiare la piccola Aurora che fa compagnia ad Amedeo con familiari ed amici. In questo giorno speciale, vi siamo vicini con tutto il nostro affetto.