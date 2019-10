Positano, adesso la rimozione dell’autobus incidentato ancora sulla statale

Alle ore 13.00 si tenta di ristabilire l’ordine nella zona in cui è avvenuto il sinistro. Finalmente le autorità di competenza sono intervenute con un carro attrezzi per la rimozione dell’autobus incidentato che ha perso aderenza sull’asfalto, andando ad impattare nel muro. Positanonews è sul luogo dell’incidente, ed a seconda di una nostra constatazione pensiamo che si possa ristabilire la normale viabilità entro le 14, se non prima. La situazione è meno caotica perchè il traffico è ampiamente diminuito rispetto a un’ora fa circa. Dopo 4 ore di trambusto e traffico infinito, il problema è in via di risoluzione. L’unica nota positiva di questo sabato mattina è l’assenza di feriti o coinvolti nell’incidente.