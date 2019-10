Pompei. Mancano poche ore alla tradizionale Discesa del Quadro della Madonna in preparazione alla Supplica di domenica

Pompei. Le celebrazioni per il mese mariano si susseguono nel Santuario della città e domenica 6 ottobre ci sarà la tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei, che unisce in unica voce la preghiera proveniente da ogni parte del mondo. Ed oggi, alle 18.00, la Novena d’Impetrazione seguita dalla Discesa del Quadro della Vergine. Sabato 5 ottobre, invece, sarà celebrato il 20° dei Venti Sabati del santo Rosario ed alle 20.00 si snoderà per le strade principali cittadine la processione con la statua del Beato Bartolo Longo, in occasione della sua festa liturgica. Alle 22.00 inizierà la Veglia Mariana, animata dalla Pastorale Familiare e della Vita e dalla Pastorale Vocazionale, che accompagnerà i fedeli fino alla celebrazione della santa Messa delle 24.00, presieduta dall’Arcivescovo della città mariana, monsignor Tommaso Caputo. Domenica 6 sarà celebrata la Supplica. Il rito solenne, che avrà inizio alle 10.30 con la concelebrazione eucaristica, sarà presieduto dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Stefano Russo, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica.