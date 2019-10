Pompei mamma e figlia salvate della violenza del marito padre padrone

Madre e figlia salvate in extremis dalla polizia dalle violenze del marito-padre padrone. Subivano da anni i maltrattamenti dell’uomo, senza mai avere avuto il coraggio di denunciarlo. Al culmine dell’ennesima aggressione, dove le donne hanno rischiato di subire gravi ferite, sono dovuti intervenire gli agenti di polizia per proteggerle. A chiamare il 113 è stata la ragazza che, con la madre, per sfuggire alla violenza fisica si è rinchiusa nella camera da letto. L’uomo è stato bloccato dalla polizia mentre cercava di sfondare la porta chiusa della stanza in cui avevano trovato rifugio le donne, che lui aveva il dovere di proteggere. Gli uomini del commissariato di via Sacra, agli ordini del vicequestore Stefania Grasso, riuscendo a conquistare la fiducia delle due donne – prima della ragazza, da poco maggiorenne, e poi della madre – le hanno convinte a raccontare degli anni di violenza e denunciare il loro carnefice.

I RACCONTI

Quello che sembrava un intervento di routine di «lite in famiglia» – in una anonima abitazione di via Crapolla – si è rivelato un provvidenziale salvataggio in extremis di un potenziale femminicidio dove le vittime erano due: moglie e figlia. Non è stato facile conquistare la fiducia della ragazza, ma i poliziotti ci sono riusciti al punto di farle raccontare le violenze e far arrestare il capo famiglia. La giovane è andata oltre nei racconti: «Papà fuma sempre droga e poi picchia me e mamma». A quel punto l’intuito dei poliziotti li ha portati a perquisire l’abitazione e a trovare, come immaginavano, sostanze stupefacenti e tutto l’occorrente per confezionarlo delle dosi, segno inequivocabile che l’uomo cedeva a terzi la marijuana rinvenuta. Il 51enne, C. S., è stato, dunque, arrestato per maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tribunale di Torre Annunziata, pur convalidando l’arresto del pregiudicato con precedenti specifici, ha rinviato la celebrazione del processo e accolto la richiesta dell’avvocato difensore. Il giudice ha così disposto, la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Napoli. L’uomo ha scelto Scafati come comune di residenza. Gli agenti del commissariato di Pompei hanno inoltre sottoposto il caso ai servizi sociali del comune.Susy Malafronte