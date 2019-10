Pompei blindata, niente code al checkpoint: «Ma domenica sarà il caos»

Buona la prima: il sistema antiterrorismo posto in essere dal Parco Archeologico ha superato il test del primo giorno. I 1600 turisti che ieri hanno optato per l’ingresso di Piazza Anfiteatro, blindato con metal detector e guardie private armate, non sono un numero sufficiente a garanzia della riuscita della fase sperimentale. Il vero banco di prova, infatti, fanno sapere anche dagli Scavi, sarà domenica prossima, quando, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso alla città archeologica sarà gratuito.

MALAFRONTE IL MATTINO