Pompei blindata con esercito per la supplica attesi 50 mila fedeli

Pompei per la supplica della Madonna del Rosario Più di cento uomini trapoliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili urbani e volontari (icaschi bianchi torneranno in strada in un giorno festivo dopo unanno di stop per mancanza di fondi) presidieranno la basilica el’area circostante, ritenute «obiettivo sensibile»dal Viminale, per garantire la sicurezza del rito religioso. Perl’occasione è stata impegnata l’unitàcinofila anti-terrorismo – di polizia e carabinieri – e quelladegli artificieri per bonificare il palco allestito sul sagrato e igiardini di piazza Bartolo Longo. Saldati i tombini delle fognaturee sigillati i cestini della spazzatura, presenti nel quadrilateroviario che circonda la zona sacra, per evitare l’occultamentodi eventuali ordigni esplosivi. Misure di sicurezza sono state attivate in queste ore, sono attesi oltre 50 mila fedeli