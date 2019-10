Pompei. Il 26 ottobre le reliquie di San Giuseppe Moscati saranno esposte nel Santuario

Il prossimo 26 ottobre nel Santuario di Pompei saranno esposte le reliquie di San Giuseppe Moscati, che a Napoli è conosciuto come il medico dei poveri. L’esposizione avverrà in occasione del pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi, l’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali, che prevede l’arrivo nella città mariana di circa 2.000 persone provenienti da ogni parte d’Italia. La teca contenente le reliquie del Santo giungerà in processione da piazzale Giovanni XXIII fino a piazza Bartolo Longo. L’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, ha dichiarato: “Accogliamo con gioia i 2.000 pellegrini dell’Unitalsi che celebreranno, in Santuario, come ormai è tradizione, il XVII pellegrinaggio nazionale. Quest’anno ci prepariamo ad accogliere, con loro, la reliquia di San Giuseppe Moscati, il medico napoletano tanto caro al Beato Bartolo Longo del quale diventò amico, consigliere e medico. Moscati, da vero amico e santo, curò con le medicine, ma soprattutto con l’amore e l’affetto, anche i tanti bambini accolti nelle Opere di Carità fondate da Bartolo Longo. Per noi è una gioia immensa accoglierne la presenza”. Ed il presidente nazionale dell’Unitalsi, Antonio Delia, ha affermato: “Pompei, Lourdes e Siracusa sono luoghi di pellegrinaggio, ma sono soprattutto luoghi dove le famiglie si riuniscono, dove possono trovare una parola di speranza e di luce i tanti fratelli e sorelle che vivono nella sofferenza: coppie in crisi, adolescenti lasciati soli, anziani rifiutati, bambini abbandonati; ma sono anche allo stesso tempo luoghi dove si può vivere concretamente la gioia di una fraternità accogliente e dove l’Unitalsi conferma la sua scelta di ecclesialità e carità”.