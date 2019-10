Pollica. Si sono celebrati oggi i funerali della 15enne Giorgia Saja, tra il dolore e le lacrime della famiglia e degli amici

Pollica. Si sono celebrati oggi i funerali della 15enne Giorgia Saja, che sabato pomeriggio ha compiuto il tragico gesto di togliersi la vita alla stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate. La salma è stata trasportata nella Chiesa di San Nicola dall’ospedale di Agropoli dove si trovava e, durante il tragitto, è stata fatta una sosta anche presso la frazione Celso davanti alla casa dove la 15enne viveva. Giorgia è stata riposta in una bara bianca coperta da tantissime candide rose. Dolore e commozione tra tutti i presenti. Gli amici hanno voluto dare l’ultimo saluto a Giorgia facendo volare in cielo tantissimi palloncini bianchi e le amiche hanno deciso di indossare una maglia con la sua foto stampata e la frase “Sempre sarai”. Ai funerali presenti anche il sindaco Stefano Pisano ed alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il celebrabte Don Angelo, durante l’omelia, ha usato delle parole molto belle: “Hai cercato l’amore e hai trovato la morte, ma oggi il signore ti ridà la vita, oggi siamo qui per accompagnarti con la preghiera all’incontro con il Signore. La tua bellezza e il tuo sorriso oggi possano rifiorire accanto al Signore nella vita”.