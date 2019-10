POLLA, AVVICINA UNA GIOVANE E LA BACIA: NEI GUAI UN 62ENNE

Una scusa per farla avvicinare e poi il bacio ‘illegittimo’: un 62enne di Polla è nei guai per aver tratto in inganno una minorenne con lo scopo di baciarla.

Come riporta Onda News, l’uomo – un dipendente pubblico del territorio – è stato denunciato dai genitori della giovane, una 13enne del posto. I Carabinieri della locale tenenza stanno portando avanti le indagini e l’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata su una minore.

Il fatto risale allo scorso agosto: il 62enne si trovava nei pressi di un garage quando, con la scusa di dare da mangiare ad un gatto, ha fatto entrare la 13enne e facendola poi avvicinare a sé. Una volta vicini, l’uomo ha baciato la giovane che, impaurita dopo l’accaduto, è scappata via per tornare a casa e spiegare il tutto ai genitori.

Pronta la denuncia immediata ai Carabinieri di Polla. Le indagini sono già a buon punto e si attende la decisione del Tribunale per prendere provvedimenti nei confronti del 62enne. Qualora l’accusa venisse confermata, l’uomo rischia una pesante condanna per quanto accaduto con la giovane 13enne.