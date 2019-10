Polisportiva Vico Equense: prima vittoria!

Inizia con il piede giusto il nuovo campionato di promozione per la Polisportiva Vico Equense che, tra le mura amiche, batte Città Vesuviana con il punteggio di 72-58. Nel primo quarto la partita è piuttosto equilibrata e solo una tripla allo scadere di Del Gaudio manda i locali sul +4. Nel secondo quarto la situazione cambia, coach Orazzo impone alla squadra una difesa molto più aggressiva e i frutti subito si vedono con Palombo che ne approfitta per volare in contropiede. All’intervallo lungo i vicani sono avanti 40-24.

Nella terza frazione Vico non riesce a scappare e il vantaggio si mantiene pressoché inalterato. Nell’ultimo quarto, i ragazzi di Portici, provano a mettercela tutta e piazzano un parziale recuperando 8 punti quando, però, è ormai troppo tardi perché il distacco era notevole.

Grande prestazione di squadra, dunque, per la Polisportiva Vico Equense che meglio non poteva iniziare il suo cammino in questo lunghissimo campionato di Promozione. L’obiettivo è sicuramente quello di fare un campionato di vertice ma la strada da percorrere è ancora molto tortuosa. Domenica subito un’impegnativa trasferta in casa della Cestistica Napoli.

Da segnalare gli esordi con la maglia vicana di Accardi, Starace e Palombo. Come sempre, da sottolineare la cornice di pubblico che, in alcune partite, non sembra quella di un campionato di promozione. Domenica al palazzetto presenti circa 130 spettatori. Grazie

A fine partita, il top scorer di giornata Del Gaudio, ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Buona la prima uscita stagionale, contro una squadra molto esperta, abbiamo sempre tenuto le redini del gioco e cercato le soluzioni migliori, cercando di eseguire tutto quello che ci veniva chiesto da coach Orazzo, nonostante la forma fisica non smagliante e i pochi schemi collaudati. I nuovi innesti ci consento di accrescere la qualita del roster e profidinta della panchina. Cosa che ci servirà molto, visto che il livello del campionato si è alzato e parecchie squadre che si sono rinforzate”.

Soddisfazione anche per coach Orazzo, nuovamente sulla panchina vicana dopo la precedente esperienza nell’aequa basket: “Complimenti ai ragazzi, non era facile e perché era la prima partita e noi venivamo da una settimana di allenamenti precari con infortuni vari e perché loro sono una buona squadra. Abbiamo giocato a tratti con una buona intensità in difesa e con lucidità in attacco, ma dobbiamo e possiamo migliorare ancora. Adesso ci aspetta la trasferta difficile di Napoli consapevoli di dover giocare gara dopo gara facendo sempre un passo avanti e migliorando sempre di più”.