Plogging . Quando il running fa bene al corpo e all’ambiente. Correre raccogliendo rifiuti, dalla Svezia a Positano Quando il running fa bene al corpo, alla mente e anche all’ambiente. Dalla Svezia, specialmente grazie ai social, sta iniziando a diffondersi in tutta Europa un metodo ecologico e innovativo per rimanere in forma: il Plogging. Si tratta, in parole povere, di un’attività sportiva che consiste nella raccolta dei rifiuti da terra mentre si corre per i parchi o per le vie della città. Uno stile di vita diffuso nel Nord Europa che sembra lontano dall’Italia, dalla Campania e da Napoli. Invece noi abbiamo a Positano in Costiera amalfitana i nostri runner, Fabio e Giovanni, che sia sul Sentiero degli Dei, fra Agerola e la Costa d’Amalfi, o a Castagnone verso il Faito di Vico Equense, ma anche nelle stradine del paese, come ci ha raccontato Giovanni qualche giorno fa, trovano rifiuti e li raccolgono portandoli via, ma trovano anche disagi e li segnalano per migliorare il paese. Ragazzi ci fate sentire orgogliosi di essere positanesi.

Un giornale, chi fa comunicazione, dovrebbe avere dei principi, come Positanonews fa da 15 anni, sempre in prima fila nelle battaglie ambientaliste, animaliste, e ora contro il traffico dei bus, ma dovrebbe anche incentivare certi modelli positivi e promuoverli, ebbene se non tutti possiamo essere come Fabio e Giovanni, possiamo sicuramente fare delle brevi e salutari passeggiate, per cui è dimostrato che si combattono molte malattie oltre a stare meglio, adottando il plogging.. Magari, perchè no, lo si può fare anche con gli studenti a scuola

Che cos’è il Plogging?

Le maratone che prevedono la raccolta dei rifiuti non sono una novità assoluta. Per la prima volta, però, questo metodo eco-friendly per tenersi in forma ha un nome e una comunità di appassionati. Il termine Plogging deriva dall’unione tra “running” e “plocka upp” (“raccogliere” in svedese) ed è stato coniato circa un anno fa da un gruppo di amici che si è poi affidato a Facebook per raggiungere sempre più persone. Già dalla parola, quindi, si capisce bene di cosa si tratta: si corre (meglio se in gruppo) e si raccattano le cartacce o le lattine che giacciono sui prati, sulle stradine o sui marciapiedi.

Come si fa il Plogging

Ogni “plogger” che si rispetti deve uscire di casa con: abbigliamento da runner, guanti per proteggere la pelle dalla sporcizia e zaino o sacchetto in cui mettere i rifiuti. Non è un caso che tutto ciò sia nato in Svezia, uno dei Paesi più all’avanguardia del mondo dal punto di vista dell’ecologia. Per gli svedesi non è solo un’attività fisica, bensì di una vera e propria missione collettiva per rendere le città più pulite.

>> Leggi anche: Perchè i fiumi più puliti d’Europa sono in pericolo

I vantaggi del Plogging sull’ambiente e su di noi

Oltre ai benefici per l’ambiente bisogna ricordare quelli per il nostro corpo. I piegamenti per abbassarsi a prendere le lattine o le cartacce, se svolti con la mentalità di chi fa fitness, assomigliano molto ai classici squat liberi che si fanno in palestra, ideali per tonificare i glutei e i quadricipiti. Da non dimenticare, ovviamente, gli effetti positivi della corsa sulla salute e sulla forma fisica. Secondo un report dell’App “Lifesum”, mezz’ora di plogging farebbe bruciare più calorie rispetto a mezz’ora di running lungo lo stesso tracciato.

>> Leggi anche: Sport e salute: ecco le 6 regole infallibili per una vita sana

Da dove arriva il Plogging: l’importanza dei social network

Il Plogging è nato sui social e si è sviluppato grazie ai social. Su Instagram ci sono infatti più di 4mila post sotto l’hashtag #plogging, utilizzato dai plogger per caricare foto prima e dopo le loro uscite. Le immagini che si trovano sono di diverso tipo: gli zaini pieni di rifiuti, i selfie dopo una corsa, i parchi ripuliti e chi più ne ha più ne metta. Il loro obiettivo è quello di incrementare sempre di più l’appeal di un’attività che sa unire lo sport e l’attenzione verso le tematiche ambientali: un binomio senza dubbio vincente.