Sorrento. Un Pippo Baudo a 360 gradi questa sera a Sorrento con Francesco Pinto già direttore di Rai Tre. E’ stato generoso e ha regalato molto al pubblico, dopo la pace fatta con Katia Ricciarelli, parla di tutto. Spazia da Berlusconi ,( “Mi prese una casa come penale quando tornai alla Rai” ) a Fiorello, che bocciò in un provino ( “Lo ammetto, ho toppato io”, confida) fino a Celentano, che più che fare i cartoni animati deve cantare, di Modugno ha parole di grande elogio ,per finire al ruolo della Rai “Si deve distinguere dalla televisione commerciale, deve far cultura”. Immancabile la torta finale di Antonio Cafiero della Primavera allo Schizzariello col sindaco Giuseppe Cuomo . Su Positanonews social abbiamo fatto video su facebook, instagram, twitter e sopratutto vissuto una bella serata con la Storia della televisione.