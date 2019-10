Piogge torrenziali a Salerno, paura per Sarno. Domani scuole chiuse

L’allerta meteo in Campania la ha azzeccata in pieno. Pochi minuti di pioggia torrenziale e primi disagi a Salerno. Strade allagate, sottopassi bloccati e traffico in tilt. Situazioni critiche in via Irno, via Luigi Guercio, Via Baratta e la zona orientale della città. Troppi i millimetri di pioggia caduti in poco tempo. Intensa l’attività elettrica con fulmini lampi e tuoni e molti condomini da Mercatello a Pastena sono rimasti senza energia per diversi minuti. A Sarn paura dopo l’incendio e , per il maltempo, domani scuole chiuse .