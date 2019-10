Positano. Dopo il maltempo che mercoledì e giovedì ha flagellato la nostra città oggi è tornato a splendere il sole e si fa fatica a realizzare di trovarsi nel mese di ottobre, in pieno autunno. In migliaia hanno raggiunto oggi Positano con le vie del mare e la spiaggia è stata presa d’assalto da tanti che hanno voluto regalarsi una giornata rilassante. Ed a guardare i numerosi bagnanti ed il sole che risplende sul mare sembra davvero una giornata di agosto. Ma questa è una delle tante fortune di vivere in una località come Positano e la costiera amalfitana dove l’estate sfida i termini del calendario e si protrae prepotentemente anche durante i mesi autunnali.

