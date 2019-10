Piano di Sorrento. Tornata l’acqua con ritardo, qualcuno la trova marrone. In un anno una decina di sospensioni GORI sono troppe. Si è tornati alla normalità nelle case carottesi ma non come riferito nei comunicati sul web , manco tanto evidenti , e pochissimo con volantini, tanto che Positanonews ieri sera ha ricevuto decine di telefonate, oltre che messaggi , per sapere che succedeva. Alle 7 circa l’acqua è tornata ma non per tutti, ovviamente non possiamo sapere casa per casa che succede. Qualcuno si è lamentato dell’acqua marrone, qualcuno dell’uscita dell’acqua a singhiozzo. Ma non vogliamo creare allarmismi, sono casi episodici che sicuramente hanno una spiegazione e si risolveranno. Anche se la spiegazione in dettaglio la GORI non la ancora data, ci chiediamo come mai così tante interruzioni, andiamo a memoria giornalistica, ma saranno quasi una decina in un anno. Un chiarimento dettagliato e particolareggiato ai cittadini da parte della GORI ci vorrebbe e poi possiamo stare tranquilli? A quando la prossima sospensione?