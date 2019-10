Piano di Sorrento tentata rapina al centro Tim in Piazza Cota

Piano di Sorrento tentata rapina in piazza Cota al centro TIM

C La rapina è stata tentata da due serbi che si sono introdotti nel locale e hanno cercato di portare via dei cellulari Quando sono stati inseguiti dalle ragazze e da persone del posto che hanno chiamato i carabinieri

Gli uomini dell’Arma in borghese hanno poi preso e arrestato i malviventi

La denuncia del fatto di mercoledì scorso. Convalidati oggi arresti dak tribunale di Torre Annunziata