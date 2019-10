Piano di Sorrento – Sul Corso Italia, a causa delle abbondanti piogge di queste ore, sono saltati alcuni tombini. Uno in particolare, quello situato sul Corso Italia, a sinistra della carreggiata per chi procede per Sorrento e in prossimità di Piazza della Repubblica è stato divelto dall’acqua sovrabbondante nelle condutture, lasciando la bocchetta pericolosamente aperta. Auto e motorini che sopraggiungevano, complice anche la cattiva visibilità, avrebbero potuto finirvi dentro con le conseguenze che vi lasciamo ben immaginare. Per questo meritano menzione gli uomini della locale stazione dei Carabinieri di Piano di Sorrento che prima hanno posto l’auto davanti al tombino scoperto impedendo così a chi sopraggiugeva di finirvi dentro e poi, cessata la pioggia, hanno provveduto e risistemarlo rimanendo in attesa di chi è competente per queste emergenze.