Piano di Sorrento, strage di piccioni in piazza Cota: “Dura da un mese”. Pericolo anche per cani e gatti

Ci sono giunte segnalazioni circa una vera e propria strage di piccioni che si sta compiendo in piazza Cota, a Piano di Sorrento. La notizia ha cominciato a circolare anche sui gruppi tematici di Facebook (foto di Rita Manna). Pare che da diverse settimane, qualcuno abbia avuto la becera idea di iniziare ad avvelenare i piccioni della zona: ci troviamo proprio poco prima della strada che porta alla Circumvesuviana.

Diversi utenti sono insorti sui social: “Ci sono molti metodi per allontanare i colombi…l’avvelenamento lo opera solo gente bastarda”. Come ricorda qualcuno, il veleno, inoltre, può essere nocivo per altri animali, come cani e gatti. Noi di Positanonews ci siamo sempre battuti per i diritti degli animali, a qualsiasi specie essi appartengano, e non ci fermeremo solo ora.

Ricordiamo che il piccione è considerato un animale domestico alla stregua di un cane o un gatto, in quanto tale, il nostro ordinamento legislativo prevede che non possa essere perseguito. Giuridicamente, secondo la legge n. 968 del 27/12/1972, questi uccelli sono ‘bene ambientale” e “patrimonio indisponibile dello Stato”, dunque senza permesso delle autorità competenti (Usl) i piccioni non possono essere catturati e tanto meno avvelenati o sterminati, se non dietro autorizzazione degli organi competenti. Il piccione può però essere dissuaso dal frequentare determinate zone, ed è questo l’obiettivo primario di ogni campagna di controllo su volatili molesti.

I dissuasori possono essere meccanici: dissuasori a spilli, costruiti in acciaio inossidabile e offrono il vantaggio della durata, affidabilità ed efficacia; dissuasori a filo in acciaio inox, i quali impediscono la sosta dei colombi e piccioni; dissuasori a rete, ancorate come mezzo corda all’edificio che deve essere protetto; oppure possono essere elettrici, come ad esempio ad ultrasuoni.