Piano di Sorrento, Spiderman da “URLO”! Anche lui sceglie il meglio

Il negozio di abbigliamenti Urlo, a Piano di Sorrento, sul Corso Italia, ha accolto un supereroe della Marvel. Infatti ieri era presente in negozio un uomo travestito da Spiderman, ovvero l’uomo ragno, sicuramente conosciuto da tutti i ragazzini, ma non solo. Chissà se il nostro Spiderman ha scelto Urlo per rifarsi il guardaroba, visti i prezzi davvero convenienti del negozio. Di sicuro siamo lieti di sapere che abbiamo un supereroe a proteggere la città, ed il negozio di Urlo. Nei video pubblicati su Instagram da Urlo vediamo uno Spiderman intento a provare vari capi di abbigliamento, tra i numerosi fan che chiedono una foto insieme al loro supereroe preferito.