Piano di Sorrento. Sospensione del servizio idrico: ecco dove e quando

Ci è giunta una comunicazione riguardo la sospensione del servizio idrico a Piano di Sorrento, prevista per il giorno mercoledì 23 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Le zone interessate sono elencate di seguito: Zona San Liborio, Via San Liborio, Via Cesina, Via Rivolo San Liborio, via Pomicino, via Mortora San Liborio (lato monte dalla Parrocchia di Mortora al bivio con la Strada Statale 163), Zona Petrulo, Via Petrulo, Via Casadardia, Via Formiello, Via G. Maresca (dal bivio cimitero verso valle), Via Dei Platani lato Mortora (dal civ. 2 al civ. 24 – P.co Dei Platani) ed in tutte le traverse della zona.