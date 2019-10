Piano di Sorrento il sindaco Iaccarino parla dei lavori GORI. Acqua nelle case e nelle scuole, torna la normalità

Piano di Sorrento il sindaco Iaccarino parla dei lavori GORI, più efficiente sicuramente della società di Torre che gestisce le acque della provincia di Napoli e Salerno in Campania con non poche critiche. Comunque Acqua nelle case e nelle scuole, torna la normalità. A chi ancora non aveva ricevuto l’acqua ha anche risposto sul social network ” anno riaperto e anche da parecchio, adesso occorrono intempi tecnici per riempire tutte le condotte, ovviamemte a soffrire sono i piani alti i primi ad avere l’acqua sono i piani bassi ” Il sindaco Vincenzo Iaccarino con un post sul suo profilo personale facebook informa i cittadini che nelle scuole c’è l’acqua e fornisce l’elenco dei lavori concordati con l’ente idrico .