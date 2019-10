Piano di Sorrento, questa sera il Premio Penisola Sorrentina al Teatro delle Rose con molti Vip

Lo scorso 9 ottobre 2019 sono stati proclamati, al Teatro Eliseo di Roma, i vincitori della XXIV edizione del Premio Penisola Sorrentina. Tra i premiati abbiamo: Maurizio Costanzo, Christian De Sica, Sergio Cammariere, Gennaro Sangiuliano e Fabrizio D’Esposito. Premiate anche Vanessa Gravina e Ludovica Nasti de “L’amica geniale”. La cerimonia di premiazione si svolgerà al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento, oggi, 26 ottobre, alle ore 19.30, nel cartello dei grandi eventi della Regione Campania. Il Premio, fondato nel 1996 dal poeta sorrentino Arturo Esposito, si conferma un appuntamento di rilievo per il mondo della cultura e dello spettacolo, posto sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Mibact e dal Ministero dell’Interno. Sarà uno speciale omaggio in video introduttivo di Maurizio Costanzo a dare il via alla serata-spettacolo che a Piano di Sorrento porterà nomi prestigiosi della cultura e dello spettacolo.

Ecco la lista completa dei vincitori con le rispettive categorie: