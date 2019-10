Piano di Sorrento. Il prossimo 27 ottobre presso la parrocchia Santa Maria di Galatea a Mortora riparte il Corso Alpha

The Alpha Course – Il Corso Alpha è nato nel 1997 nel Regno Unito nel 1997 e si è diffuso fino ad essere oggi presente in tutto il mondo sia nella Chiesa Cattolica che in quella Ortodossa e in tutte le denominazioni protestanti con dei numeri elevatissimi: 66.000 chiese in 169 paesi nel mondo e 24 milioni di partecipanti di 112 lingue diverse in oltre 30 anni di esperienza.

Nel 2013 è arrivato anche in Italia ed in quest’ultimo anno il corso di evangelizzazione ha raggiunto anche la Campania, approdando a Piano di Sorrento grazie a Don Rito Maresca che lo scorso gennaio lo ha organizzato nella sua parrocchia, quella di Santa Maria di Galatea. All’inizio le adesioni al primo furono circa 80, in gran parte parrocchiani, per poi ritrovarsi con quasi 150 partecipanti all’incontro iniziale del 13 febbraio, grazie al passaparola ed all’ausilio dei social. Gli incontri si sono svolti nelle case messe a disposizione dai parrocchiani e nel Centro parrocchiale, Gli iscritti sono stati divisi in piccoli gruppi di 10/11 persone accompagnati da 2/3 animatori ed hanno percorso un cammino lungo 10 tappe con cadenza settimanale, tappe in cui si sono interrogati sui grandi quesiti dell’umanità e della fede cristiana per un totale di 15 argomenti.

Il corso Alpha consiste in pratica in un percorso di iniziazione alla vita cristiana grazie ad un nuovo metodo di evangelizzazione che prevede la partecipazione a delle serate speciali, nelle quale si condividono le proprie esperienze, si mangia insieme, si guarda un video e si parla discutendo e confrontandosi su vari argomenti in maniera libera, tranquilla e conviviale approfondendo i molteplici aspetti del Cristianesimo. Si tratta in totale di undici settimane e, a metà del percorso, è previsto un un week-end speciale da trascorrere, per chi vuole, tutti insieme e lì, in quel momento di condivisione e preghiera, accade spesso qualcosa di speciale!

Ed ora manca pochissimo all’inizio del nuovo ciclo di incontri, previsto per il prossimo 27 ottobre con una festa Alpha in Chiesa dove sono attesi tanti nuovi iscritti che hanno già dato la loro adesione. Si mangerà insieme, si guarderà il primo video e si apriranno i cuori all’accoglienza.

Se avete desiderio di conoscere cosa sia Alpha, potete iscrivervi telefonando al 3381038697.

Quando: Domenica 27 ottobre ore 19:00

Dove: Piano di Sorrento – Parrocchia di Santa Maria di Galatea