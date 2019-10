Piano di Sorrento. Il previsto maltempo è arrivato, salta un tombino su Corso Italia. Massima attenzione

Piano di Sorrento. Come preannunciato con la diramazione da parte della Protezione Civile dell’allerta meteo, la forte pioggia è arrivata e sta flagellando la penisola sorrentina con notevoli disagi soprattutto per il traffico e sbalzi di corrente. Sul Corso Italia, all’altezza del negozio “Acanfora”, a pochissimi metri da Piazza della Repubblica, un tombino posizionato al centro della strada è saltato a causa dell’intensità dell’acqua piovana. Invitiamo a procedere con cautela ed a velocità moderata. Nel frattempo i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti posizionando la propria auto davanti al tombino in modo da segnalare il pericolo in attesa di interventi che possano ristabilire una situazione di sicurezza per autoveicoli e ciclomotori.