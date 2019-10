Piano di Sorrento. Premio Penisola Sorrentina – Arturo Esposito, all’Eliseo di Roma svelati i nomi dei premiati

Piano di Sorrento. Il Premio Penisola Sorrentina – Arturo Esposito si conferma tra gli appuntamenti culturali più importanti nel cartellone degli eventi della Regione Campania. Grazie alla sinergia con il Teatro Eliseo di Roma,diretto da Luca Barbareschi, a cui è stata affidata la presidenza della sezione teatro del Premio, questa mattina proprio all’Eliseo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei premiati della XXIV edizione. I vincitori sono stati presentati del direttore generale del Premio Mario Esposito, dal direttore artistico dell’Eliseo Luca Barbareschi, da Danilo Rea, dal sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino e dal critico letterario Patrizia Danzè. Ecco l’elenco dei vincitori e le categorie dell’edizione 2019: Sergio Cammariere (premio per la musica); Pierdavide Carone (premio giovane autore – Lino Trezza); Maurizio Costanzo (premio alla carriera); Christian De Sica (premio per il teatro); Fabrizio D’Esposito (premio genius loci); Vanessa Gravina (premio personaggio femminile); Svetlana Kasyan (premio internazionale); Raffaele Lauro (premio alla carriera narrativa) Ludovica Nasti (premio attrice rivelazione); Gino Rivieccio (premio Dino Verde); Gennaro Sangiuliano (premio per il giornalismo); Senato & Cultura (premio per comunicazione istituzionale). Uno speciale omaggio video introduttivo di Maurizio Costanzo a dare il via alla serata-spettacolo che porterà in costiera nomi prestigiosi della cultura e dello spettacolo..La cerimonia di consegna dei premi si terrà presso il Teatro delle Rose a Piano di Sorrento, il 26 ottobre,sarà come sempre un grande evento di spessore artistico e culturale, come sostiene il direttore artistico Mario Esposito.