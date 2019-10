Piano di Sorrento, a Pierdavide Carone il Premio Penisola Sorrentina

L’ex frontman dei Der Jack, Pierdavide Carone, è stato decretato vincitore della categoria giovani dedicata a Lino Trezza, del Premio internazionale “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”. Per il cantautore romano arriva un altro prestigioso riconoscimento, dopo il premio della critica al talent “Amici” di Maria De Filippi e il Wind Award. Memorabile resta la partecipazione al Festival di Sanremo del 2012 del giovane cantautore insieme a Lucio Dalla, scrivendo a quattro mani e interpretando canzone “Nanì”.

Quella fu l’ultima esibizione sanremese del cantautore bolognese, stroncato da un infarto poco tempo dopo. Riguardo a quella canzone scritta insieme con Dalla, Pierdavide Carone dichiarò: “Parlo di una donna che fa l’amore di mestiere e che ha davanti un adolescente che l’amore lo deve ancora scoprire. È vera psicologia all’interno di un testo che, se vogliamo, è molto pesante; spesso la gente ignora questa esperienza, per il perbenismo imperante, e non può capire un ragazzo che scopre l’amore in questo modo: lui si innamora e cade nella storia, ma lei non lo vuole”.

“Carone ci ha abituato ad una grande profondità dei testi e non a caso al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento il prossimo 26 ottobre riceverà un riconoscimento come migliore autore giovanile”, dichiarano il patron del Premio, Mario Esposito, ed il produttore esecutivo Massimo Marramao. Vale la pena ricordare il dibattito che ha sollevato, quest’anno, la sua esclusione dal Festival di Sanremo con il testo “Caramelle”, composto insieme con i Dear Jack, e dedicato ad un tema di scottante attualità come la pedofilia.

Durante la presentazione dell’evento internazionale al Teatro Eliseo di Roma, giunto ormai alla ventiquattresima edizione, è stato anche annunciato che il primo a ricevere la prestigiosa statuetta del 2019 è il conduttore televisivo e radiofonico Maurizio Costanzo, che proprio con un suo video omaggio aprirà la serata-spettacolo in programma a Piano di Sorrento il 26 ottobre.