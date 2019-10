Piano di Sorrento, nove assunzioni al comune. Ecco i concorsi

Piano di Sorrento. La giunta del sindaco Vincenzo Iaccarino ha dato il via libera ad assunzioni, finalizzate a colmare il vuoto di organico che ci sarà in seguito all’attuazione di Quota 100. Funzionari e impiegati andranno in pensioni, quindi si è deciso di indire dei bandi di concorso per individuare nuove figure da inserire a tempo indeterminato nell’area tecnica come in quella amministrativa: nelle prossime ci sarà di possibilità di potersi candidare e si prevede una grossa partecipazione.

I posti messi a concorso per il Comune di Piano di Sorrento sono nove, ed inquadrati in tre bandi: un bando per tre istruttori amministrativi categoria C a tempo parziale (18 ore settimanali), una selezione per cinque istruttori tecnici (categoria contrattuale C1, 12 ore settimanali) e l’assegnazione di un posto come istruttore direttivo tecnico categoria D, a tempo pieno. Gli avvisi sono già disponibili sul sito dell’Ente così come sull’Albo Pretorio.

La scadenza per presentare le domande e i documenti da allegare previsti dal bando, è fissata per il prossimo 14 novembre alle ore 17. Nei giorni successivi a questa data sarà reso noto l’elenco degli ammessi alla prova: nel caso in cui all’ente comunale saranno pervenute oltre le 40 domande, si procederà con una prova pre-selettiva, con quesiti a risposta multipla che possono riguardare cultura generale, test logico attitudinali e le materie previste nella prova d’esame.

Nel caso della selezione per l’unica posizione come istruttore direttivo tecnico, con il superamento dell’invio di 20 domande, si procederà con la prova pre-selettiva. Il punteggio conseguito nelle pre-selettive, per tutti i concorsi, non sarà preso in considerazione nelle votazioni utili a stabilire la graduatoria finale di merito. Inoltre si precisa che c’è la possibilità che la giunta Iaccarino possa dotarsi di un’azienda specializzata in selezione del personale, per quanto riguarda la gestione e la somministrazione delle prove pre-selettive ai candidati al concorso.