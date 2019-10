Piano di Sorrento e Meta disagi per la mancanza d’acqua dalla GORI. I cittadini non avvisati. Fino a domani mattina ecco dove

Piano di Sorrento e Meta disagi per la mancanza d’acqua dalla GORI. I cittadini non avvisati sufficientemente. In altri paesi in genere mettono avvisi sulle strade, che nessuno ha visto, oppure gli indirizzari mail o whatsapp, come fanno in altre realtà , cosa che si potrebbe fare volendo a chi lo volesse. La società che opera in provincia di Napoli e Salerno potrebbe anche darsi una svolta innovativa in Campania .

Comuunque ecco le zone interessate come da comunicato solo web . La Gori fa sapere che per consentire l’esecuzione di lavori programmati alla rete idrica della penisola sorrentina, è prevista la sospensione dell’erogazione di acqua potabile in diverse zone dei territori comunali di Piano di Sorrento e Meta tra il pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre e la mattinata di domani. I rubinetti resteranno a secco dalle 16 di oggi alle 6 di domani.

Nel dettaglio ecco le zone interessate dal blackout idrico programmato:

Piano di Sorrento

Corso Italia, (da confine Comune di Meta fino confine comune di Sant’Agnello zona Siesta), tratto iniziale di via Cavone (incrocio corso Italia a incrocio via dei Platani), via Ponte Orazio, tratto di via Dei Platani (fino al civico 13, escluso i Vigili del Fuoco), via Cavoniello, via G. Maresca (lato valle incrocio corso Italia), via SantaTeresa, via Cavottole, viale delle Rose, via Savino, via M. Maresca, piazza Cota, piazza delle Rose, via Casa Rosa, via dei Tigli, via Stazione, via Dei Pini, via C. Amalfi, via Bagnulo, via Gottola, via Cassano, Marina di Cassano, via Ripa di Cassano, piazza Mercato (lato Piano di Sorrento), via Mortora san Liborio (primo tratto fino al civ 19), via Legittimo , via Delle Acacie, via San Giovanni, via Madonna di Roselle, via F. Ciampa, via San Michele, via Stazione, Via Santa Margherita, largo Annunziata e relative traverse.

Meta

Corso Italia (Parco Dresda civici 146/148).