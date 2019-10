Piano di Sorrento, Mario Gargiulo ci lascia all’età di 81 anni

Oggi la triste notizia da Piano di Sorrento della perdita di Mario Gargiulo, di 81 anni. Tutti i cari di Mario, tra cui la moglie Giuseppina ed i figli Lucio e Rosario, sono fortemente addolorati per la perdita, e gli siamo vicini. Il caro Mario lascia anche i suoi nipoti che tanto amava, i fratelli, le sorelle, i cognati ed i parenti. I funerali saranno celebrati mercoledì 30 ottobre alle ore 10:30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Galatea, in Mortora. La redazione di Positanonews si stringe in cordoglio attorno alla famiglia del defunto e porge le sue condoglianze.