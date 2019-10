Piano di Sorrento. Lunedì 28 ottobre rubinetti a secco in molte zone della città, ecco dove

Piano di Sorrento. Per l’esecuzione di un intervento programmato, dalle ore 16.00 del giorno 28 ottobre 2019 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ubicate nelle seguenti strade comunali: Corso Italia (dal confine con il comune di Meta fino al confine con il comune di Sant’Agnello zona Siesta), tratto iniziale di Via Cavone (incrocio Corso Italia ad incrocio Via dei Platani), Via Ponte Orazio, tratto di Via dei Platani (fino al civ. 13, escluso i VVFF), Via Cavoniello, Via Gennaro Maresca (lato valle incrocio Corso Italia), Via Santa Teresa, Via Cavottole, Via delle Rose, Via Savino, Via M. Maresca, Piazza Cota, Piazza delle Rose, Via Casa Rosa, Via dei Tigli, Via Stazione, Via dei Pini, Via Carlo Amalfi, Via Bagnulo, Via Gottola, Via Cassano, Marina di Cassano, Via Ripa di Cassano, Piazza Mercato (lato Piano di Sorrento), Via Mortora San Liborio (primo tratto fino al civ. 19), Via Legittimo, Via delle Acacie, Via San Giovanni, Via Madonna di Roselle, Via Francesco Ciampa, Via San Michele, Via Stazione, Via Santa Margherita, Largo Annunziata e relative traverse.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 06.00 di martedì 29 ottobre 2019.

A tal proposito si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Informazioni sul sito web www.goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24