Piano di Sorrento, l’ex sindaco Ruggiero in lizza per le future elezioni? “Sto pensando alla scuola” . Scenari

Mancano poco più due anni alle elezioni a Piano di Sorrento, ma qualche cosa sembra essersi già mosso nel paese della Penisola Sorrentina. Tra i papabili candidati alle future consultazioni delle amministrative, si stanno alimentando rumors sul ritorno dell’ex sindaco Giovanni Ruggiero, come riporta Metropolis. Dopo un anno lontano dalla politica e la gestione della cosa pubblica, Ruggiero potrebbe candidarsi a diventare l’ago della bilancia nelle prossime elezioni, potendo riaffacciarsi sullo scenario politico carottese per sfidare l’esecutivo uscente, che molto probabilmente non vedrà la ricandidatura di Vincenzo Iaccarino.

Le carte sono ancora coperte riguardo alla discesa in campo di Ruggiero, essendo troppo presto per parlare di elezioni. Il docente e vicepreside del Liceo Marone di Meta, comunque questa primavera ha accompagnato il “Piano Forte” nella sua inaugurazione, intervenendo nei primi incontri del Movimento civico fondato da Anna Iaccarino, Antonio D’Aniello, Giancarlo d’Esposito, Danilo Esposito e Torquato Galasso, parlando appunto di ascolto e della capacità di osare. Chissà se l’ex sindaco oserà quindi mettersi in gioco: amici e sostenitori potrebbero convincerlo a tornare in vista del voto.