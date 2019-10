Piano di Sorrento, lavori pubblici: ecco nuove opere! Presto riqualificazione strade e nuovo campo sportivo

Ottime notizie per il Comune di Piano di Sorrento. E’ stato variato, infatti, il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021, e quindi l’elenco annuale dei lavori pubblici. Un qualcosa di estremamente positivo per la comunità carottese che presto potrà vedere riqualificate le strade, la biblioteca comunale e assistere alla realizzazione di un campetto sportivo.

Come informa l’amministrazione, è stato individuato l’architetto Francesco Saverio Cannavale, Responsabile del 5° Settore, quale referente tecnico per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Lo stesso Cannavale ha ritenuto, seguendo le indicazioni formulate dall’Amministrazione Comunale, necessario integrare e variare il Piano Triennale dei Lavori Pubblici ed il relativo Elenco Annuale 2019, inserendo le opere riportate di seguito:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI POSTE A VALLE DEL TERRITORIO COMUNALE. Per un importo pari a 2.850.000,00 di euro, il cui progetto esecutivo è stato approvato, in linea tecnica, con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 24.09.2019.

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA SAN VITO – Per un importo di 142.694,52 euro per la parte ricadente nel territorio di Piano di Sorrento (50% dell’importo del quadro economico), da eseguirsi a seguito di stipula di convenzione ex art. 30 T.U.E.L. con il Comune di Sant’Agnello, così come autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 152 del 24.09.2019.

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – Per un importo di 350.000,00 euro (derivanti dalla verifica di vulnerabilità sismica affidata all’ing. Sergio Del Gaudio, giusta relazione generale preliminare prot. n. 27561 del 25.9.2019).

REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MEDIA G. AMALFI – Per un importo di 399.970,12 euro (intervento già previsto nel Programma Triennale 2019/2021 ma con importo inferiore, pari ad € 297.346,32; il maggiore importo deriva dalla circostanza che è emerso, in fase di aggiornamento del progetto – risalente all’anno 2015 – che il progetto inserito nel Programma Triennale non prevede le opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico, previste nell’autorizzazione paesaggistica n. 18 del 14.3.2015, giusta relazione generale preliminare prot. n. 27510 del 24.9.2019).

Ricordiamo che con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 27/05/2019 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2018, con cui si accertato un risultato di amministrazione di € 14.484.432,79, distinto in fondi accantonati (€9.000.879,39), fondi liberi (€ 1.996.125,23), fondi destinati agli investimenti (€ 1.212.260,52) e fondi vincolati (€ 2.275.167,65).