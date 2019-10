Piano di Sorrento, lavori manutenzione scuole: via alla prima parte del progetto. Indetto anche bando trasporto scolastico

Prende il via la prima parte del progetto che prevede il restyling degli edifici scolastici di Piano di Sorrento. Ad annunciarlo è lo stesso Comune tramite una determina. L’appalto in questione, ricordiamo, era stato dato in gestione alla ditta Cosmo lo scorso luglio. Un importante progetto, si parla di circa 124 mila euro, che servirà alla manutenzione e riparazione degli edifici scolastici. Il Comune ha già dato l’ok al primo stato di avanzamento che prevede il pagamento della prima tranche di 30 mila euro circa.

Ma non è tutto per ciò che concerne la scuola. E’ astato anche indetto il bando per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a ridotto impatto ambientale e basso consumo energetico. L’Affidamento del servizio di trasporto scolastico è relativo ad un servizio per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Come si legge, si parla di un importo a base di gara di 288.547,96 euro oltre Iva per ogni anno scolastico.

L’importo complessivo dell’appalto riferito all’intera durata contrattuale è indicato in 1.635.105,11 euro oltre Iva. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari, invece, zero euro poiché non sono rilevati rischi da interferenze. Il costo del personale è indicato in 760.000,00 euro per l’intera durata contrattuale. Si parla degli anni scolastici che vanno dal 2020 al 2025.

La centrale di committenza prevede, poi, una cauzione da versare di circa 32 mila euro, pari al 2% dell’importo complessivo. Le offerte si possono presentare entro il 21 novembre alle ore 13.