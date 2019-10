Piano di Sorrento. Intervista alla cantante Daniela Cappiello, un orgoglio per la città

Piano di Sorrento. Intervista alla cantante lirica Daniela Cappiello, un orgoglio per la città. E’ una delle più brave non solo della Campania , ma d’ Italia, pubblichiamo sotto una breve biografia, ed è carottese doc.

Come è nata questa passione?

“Possiamo dire che il canto è una passione nata e cresciuta insieme a me – racconta in esclusiva a Positanonews Daniela -, mio nonno Raffaele da ragazzo cantava ed aveva una bellissima voce da tenore. Da bambina ho avuto modo di esibirmi in numerose recite scolastiche e quando frequentavo le scuole medie, partecipavo attivamente come solista alle attività del coro diretto dal Mº Gilda de Maria, la quale ha profuso davvero tante energie in questo progetto. Successivamente ho preparato l’esame di ammissione al Conservatorio di Musica di Salerno, con Emma Innacoli, che ha creduto in me nonostante fossi appena quattordicenne. “

Chi è stato l’insegnante determinante per te?

“E’ proprio in Conservatorio che, dopo qualche anno, ho conosciuto la mia attuale insegnante di canto, Cinzia Forte, soprano lirico di coloratura di fama internazionale, che spesso è stata ospite del nostro meraviglioso Teatro San Carlo di Napoli. Chi fa parte di questo ambiente, sa quanto sia importante la figura del Maestro, non è un semplice addetto al trasferimento di informazioni e conoscenze, ma nel tempo diventa una vera e propria guida, che oltre a lavorare sulla voce, indirizza nelle scelte del repertorio più adeguato e sa essere presente in tutti i momenti del percorso dell’allievo. “

Cosa ti spinge ad andare avanti?

“Credo che ciò che mi spinga a proseguire sia la voglia di emozionarmi e di conseguenza, trasmettere al pubblico emozioni; il semplice piacere di cantare ed esibirsi non potrebbe mai essere l’unica forza motrice, è l’energia che il pubblico sa donare a ricompensare gli artisti, ma non è semplice trovare le parole adeguate per descrivere la sensazione. Troppo spesso si guarda solamente al risultato, trascurando la mole di lavoro che c’è dietro a questo tipo di carriera; ed è proprio a questo proposito che mi sentirei di consigliare a chi vorrebbe intraprendere il mio stesso percorso, di avere le idee molto chiare,un grande spirito di sacrificio, di prepararsi a tante rinunce prima che ai grandi successi, di studiare tanto ed essere preparati sempre, di ponderare ogni scelta assieme alle persone di cui ci si fida, ma più di tutto, di mantenersi rispettosi nei confronti della musica e umili. “

Una cosa assolutamente necessaria?

“Avere accanto persone che credono in te, che non smettono mai di incoraggiarti e condividere,dedicare a loro i successi e le soddisfazioni che arrivano a chi sa aspettare. L’anno scorso ho visto che c’è stata una sua inviata al San Carlo per la mia produzione di racconti di Hoffmann; quest’anno sarò nuovamente in stagione, stavolta in prima compagnia, per il Flauto Magico di Mozart! “