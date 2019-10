Piano di Sorrento, incidente in via Carlo Amalfi. A Meta bus incastrati nella stradina per la spiaggia: caos traffico – FOTO

Incidente poco fa in via Carlo Amalfi a Piano di Sorrento. Un’automobile, che stava effettuando la retromarcia, ha colpito un motorino in pieno: fortunatamente, stando alle informazioni che siamo riusciti a carpire sul posto, non ci sono feriti gravi.

Disagi alla viabilità: come sappiamo, infatti, la strada in questione è sempre molto trafficata e soprattutto è abbastanza stretta. Non bastasse, lì vicino è presente la scuola e quindi c’è sempre il classico via vai di veicoli. Per ora non si vedono ancora agenti della Polizia Municipale.

Non è tutto. A Meta, infatti, un bus turistico si è incastrato proprio nei pressi del semaforo posto nella stradina che porta alla spiaggia: anche qui si sono verificati forti disagi per quanto riguarda la viabilità. La cosa che sottolineiamo ancora è che non si vedono vigili.