Piano di Sorrento gli uffici della Posta più amati e in tanti vengono da Positano. Uffici centrali, a pochi passi da Piazza Mercato, trovi servizi e negozi, ben organizzato con biglietto per il turno, posti a sedere, accoglienza ed efficienza, apertura anche il pomeriggio. Molti vengono anche da Positano, troppi disagi, impossibile parcheggiare, poco personale, che spesso viene da Salerno con più di in’ora di viaggio da fare e rischi di ritardo. Tanti problemi irrisolti, da personale allo sportello alla mancata consegna, sempre dovuti alla scarsezza di dipendenti o dallaloro lontananza, e anche lo soffrono disagi per lo stesso posto macchina, nonostante le segnalazioni. Sono decenni che si parla di potenziare, e anche delocalizzare ai Mulini, con la possibilità di parcheggio, di dare un servio turistico e altro, però rimane tutto fermo. Ma non sempre la Posta è sinonimo di inefficienza e distacco, ci son uffici che funzionano forse è anche per questo che a Piano arrivano sempre più positanesi d non solo, da Vico Equense zone alte, come Arola, Alberi, e Sant’Agnello. Un punto di riferimento