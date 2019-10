Piano di Sorrento: “Giovani in… Formazione” da oggi 4 ottobre

Il Comune di Piano di Sorrento ha emanato, lo scorso agosto, l’avviso pubblico rivolto a giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, per la selezione alla partecipazione ai laboratori formativi previsti dal progetto formativo ed educativo denominato “Giovani in…. Formazione” approvato ed ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell’ambito del programma BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI POR 2014/2020. Le diverse proposte formative si svilupperanno nel corso di tutto il 2019 e del 2020 offrendo, ai giovani del territorio, la possibilità di avvicinarsi, gratuitamente, a realtà lavorative e imprenditoriali di diverso tipo. Si parte venerdì 4 ottobre con l’ associazione culturale “Sfumature in Equilibrio”, la cui proposta ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla comprensione dei mestieri della nostra tradizione, propone un ciclo di incontri che hanno come finalità la formazione nel settore dell’arte e dell’artigianato, coniugando a ciò una preparazione relativa alle tecniche di comunicazione necessarie per promuovere la propria attività e la propria immagine. Alle attività artigianali viene infatti affiancata una serie di incontri relativi alla comunicazione: essere in grado di promuovere la propria attività è infatti indispensabile al fine di valorizzare il proprio lavoro e il legame con il territorio, fornendo così all’utenza la possibilità di comprendere appieno il prodotto e la figura dell’artigiano che lo crea. Comunicare adeguatamente, acquisendo gli strumenti necessari grazie alle competenze di esperti del settore, rappresenta infatti buona parte del successo di un’impresa. Gli incontri programmati sono 16, di 4 ore l’uno, due volte a settimana, fino al prossimo 6 dicembre e vedranno coinvolti maestri artigiani operanti nei vari settori interessati dal progetto, oltre a professionisti nel ramo della comunicazione che svolgeranno mansione di toutor. La sede degli appuntamenti sarà il nuovissimo Centro Polifunzionale di Piano di Sorrento, che verrà per l’appunto inaugurato dalla proposta dell’associazione culturale Sfumature in Equilibrio . Le attività sono articolate in quattro diverse aree formative che si alterneranno tra loro. Le date degli incontri, saranno le seguenti: Venerdì 4 ottobre – Martedì 8 ottobre – Venerdì 11 ottobre – Martedì 15 ottobre – Venerdì 18 ottobre – Martedì 29 ottobre – Martedì 5 novembre – Venerdì 8 novembre – Martedì 12 novembre – Venerdì 15 novembre – Martedì 19 novembre – Venerdì 22 novembre – Martedì 26 novembre – Venerdì 29 novembre – Martedì 3 dicembre – Venerdì 6 dicembre.

Per bando e domanda di iscrizione clicca qui.