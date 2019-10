Piano di Sorrento, forze dell’ordine bloccano i lavori sul Corso Italia

In questi giorni sono intervenuti i Carabinieri, probabilmente di Sorrento, per bloccare dei lavori in corso per la ricostruzione della facciata di un edificio a Piano di Sorrento, sul Corso Italia. Ancora non si conosce la causa dell’interruzione, probabilmente si stavano svolgendo senza i dovuti permessi o senza le dovute precauzioni per la sicurezza.