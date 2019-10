Piano di Sorrento. D’Aniello “Lavori pubblici alle strade altri debiti che pagheranno i cittadini” D’Esposito “Pavimentazione a vita breve”

Piano di Sorrento . Con l’autunno ricomincia più intensamente la vita politica, ad attaccare il consigliere comunale Atonio D’ Aniello ( PD), candidatosi col sindaco Vincenzo Iaccarino e ora andato all’opposizione indipendente , con un suo post ” Vengono annunciati in pompa magna i rifacimenti degli asfalti di numerose strade comunali. Tralasciando il fatto che rifare gli asfalti in un paese normale non meriterebbe alcun annuncio, di seguito il dettaglio delle strade che saranno oggetto di intervento ( Corso Italia,Via dei Platani

Bagnulo,Stazione, Casa RosaVia Cavone,Gennaro Maresca. Bosco, dei Pini,Botteghelle, Mortora San Liborio,Cavottole, Formiello,Petrulo,delle Acacie, Legittimo. Quello che nessuno vi dice è che i 2.4 milioni di euro stanziati sono un debito. Un altro colossale debito che va ad appesantire le casse del Comune che ripagheremo in 20 o 30 anni. Peccato che le strade dureranno molto meno. E’ normale? io non lo so, deciderà la Corte dei Conti.” A commentare l’ingegner Elio D’Esposito, uno dei professionisti più preparati e quello di maggior esperienza sul territorio della Penisola Sorrentina

“Il fatto e’ che queste pavimentazioni hanno vita breve …di pochi anni.. poi spesso i dissesti sono dovuti a lavori di attraversamento della sede stradale sistemati malissino nella rimessa in pristino e quindi i dissesti per le fibre ..le fogne reti idriche. elettriche ..privati etc. Una buona cauzione pari all’ importo della ripavimentazione da svincolare non prima di un anno quando si e’ sicuri dell’ bontà del ripristino non sarebbe male ..e le strade così nel futuro si sistemano in buona parte con i soldi di chi le ha rovinate”