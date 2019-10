Piano di Sorrento. Commemorazione dei defunti, orari del Cimitero e del servizio navetta

Piano di Sorrento. Nei giorni 1 e 2 novembre il Cimitero osserverà orario continuato, con apertura alle 07.00 e chiusura alle 18.00.

Per l’occasione è stato istituito un servizio navetta con partenze da Piazza Cota previste ogni mezz’ora, a partire dalle ore 08.00 fino alle 18.00.

La corsa effettuerà le seguenti fermate: Piazza Cota (capolinea), Corso Italia all’altezza con l’incrocio di Via delle Rose, Corso Italia all’incrocio con Piazza della Repubblica, Via Mortora San Liborio all’altezza del Ristorante Il Ghiottone, primo tratto di Via dei Platani, Traversa Gennaro Maresca, Via Gennaro Maresca all’altezza del Comando dei Vigili Urbani, Via Gennaro Maresca all’altezza del Cimitero.

Per il ritorno Via Gennaro Maresca, Via Cavone, Corso Italia, Piazza Cota.