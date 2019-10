Piano di Sorrento, ci lascia Giovanna Maresca di 80 anni

La cara Giovanna Maresca, di Piano di Sorrento, si è spenta serenamente tra le braccia dei suoi cari. Tutta la famiglia è addolorata per la perdita, a partire da suo marito, i figli, i fratelli, i nipoti ed i parenti tutti. Le esequie muoveranno dalla dimora di Giovanna oggi, Giovedì 31 ottobre, alle ore 15:00 in vista della Basilica di San Michele Arcangelo. La redazione di Positanonews porge le sue condoglianze per la perdita e si stringe attorno alla famiglia.