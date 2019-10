Piano di Sorrento. Ci lascia Angelo Cioffi. Uomo amato e ricordato da tutti con affetto a Piano per la sua bontà e cordialità. Aveva 90 anni ed era padre di sei figli, i quali gli hanno portato la gioia di quattro nipoti e due pronipoti. Uno solo dei figli di Angelo, Gennaro, vive in Penisola Sorrentina, mentre tutti gli altri in provincia di Pavia; uno dei nipoti, invece, vive a Positano. Infatti Angelo, ex marittimo e originario di Piano di Sorrento, si trasferì in provincia di Pavia per 40 anni. Uno dei suoi figli, Antonio, purtroppo ha perso la vita sulla nave Marina d’Equa. Quando Angelo viveva a Piano, frequentava il circolo dei cacciatori, appassionato di caccia, ma anche di pesca, pittura e modellismo navale, una persona molto amata. Il caro Angelo si è spento domenica sera, i funerali si svolgeranno mercoledì 9 ottobre alle ore 10.30 a Corteolona, in provincia di Pavia.

La redazione di Positanonews abbraccia i figli, i nipoti ed i parenti di Angelo, e porge le più sincere condoglianze per la perdita.