Piano di Sorrento. Christian De Sica rivela “Mio padre giocava tutto e ci ha lasciato i debiti” . Ci ha lasciati un attimo stupefatti Christian De Sica, venuto al Premio Penisola Sorrentina, ideato da Arturo Esposito e diretto dal figlio Mario Esposito, che ha condotto magistralmente la serata. A un certo punto ha parlato del padre, del suo vizio per il gioco. Vittorio De Sica, secondo quando ha detto il figlio, aveva il vizio del gioco e avrebbe lasciato in difficoltà la famiglia . “Papà ci dava varie opzioni per le vacanze, ma limitatamente a località che avevano un Casinò. Scegliemmo Sanremo perchè c’era il mare e mi ricordo dei giardini.. Si dei giardini, perchè il proprietario del Casinò parlò con mio padre e disse: con quello che hai perso rifaremo tutti i giardini. E mio padre mi disse: Christian li vedi questi giardini? Un giorno saranno tuoi.. Ma che tuoi, ho fatto la fame..” In pratica Christian vuole anche sottolineare che non è stato il figlio di papà raccomandato con una vita facile. Anzi, l’attore romano ha raccontato che quando suo padre morì dovette faticare molto per crearsi una vita dignitosa. Il motivo? Vittorio De Sica lasciò la famiglia in una situazione economica molto precaria. «Mio padre voleva che studiassi, non che facessi l’attore, quindi mi sono formato da solo , quasi di nascosto . Quando è morto mio padre avevo 23 anni e non c’avevamo ‘na lira. Non ci ha lasciato in una situazione economica felice, piano piano ho ricostruito tutto.».