Piano di Sorrento, ha chiuso gli occhi Leonardo Porzio di 85 anni

La famiglia di Leonardo Porzio è in lutto per la perdita del proprio caro. Leonardo, infatti, si è spento di recente, all’età di 85 anni. I funerali di Leonardo, detto Alduccio, saranno celebrati domani, sabato 5 ottobre alle ore 9.00, presso la Chiesa di Santa Maria di Galatea, in Mortora.

La redazione di Positanonews porge le sue condoglianze alla famiglia ed i parenti di Leonardo, in questo momento di dolore.