Piano di Sorrento. Chiude il ristorante BlueSea dopo una sospensione per lavori richiesti dal demanio

Piano di Sorrento, Il ristorante BlueSea sulla Ripa di Cassano ha misteriosamente chiuso ed in molti se ne chiedono il motivo. Gestito da due giovani chef di Torre del Greco, il locale stava ottenendo grande successo per la qualità e per il posto bellissimo a picco sul mare. A quanto pare c’è stata una sospensione nel lavoro perché il demanio avrebbe richiesto a vari locali nella zona della spiaggia, tra cui anche il BlueSea, di effettuare dei lavori per questioni di carattere demaniale. Dopo sei mesi dall’effettuazione di questi interventi, però, il proprietario del locale non ha voluto rinnovare il contratto di affitto ed ora i due ragazzi sono amareggiati ed in difficoltà poiché avevano investito molto, sia economicamente che professionalmente, in questa attività. Al momento i due giovani hanno deciso di andare a lavorare in Germania ma nel frattempo hanno intentato una causa contro il proprietario del locale per risarcimento danni.