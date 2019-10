Piano di Sorrento, auto in sosta vietata blocca tutta la circolazione

A Piano di Sorrento, nei pressi della Casa di riposo San Michele e le scuole materne, è in sosta vietata un’auto che sta bloccando la viabilità lungo l’intera strada. L’auto è stata parcheggiata da qualcuno che poi l’ha abbandonata, si ipotizza una delle mamme dei bimbi della scuola materna che si trova nelle vicinanze, con l’intento di prelevare il proprio figlio da scuola. Al momento non è intervenuta nessuna autorità locale per sopperire al traffico ma auspichiamo in un pronto intervento della Polizia Municipale.