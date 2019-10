Piano di Sorrento . Auguri a Cristoforo D’Alessio e Maria Somma per i 50 anni di matrimonio. Davvero non è una cosa da poco , in mezzo secolo insieme hanno fatto tante cose belle, ma di sicuro le figlie sono il meglio della loro vita e sono loro a voler far gli auguri a questa bellissima coppia che festeggerà oggi dove si sono sposati mezzo secolo fa nella Chiesa della Madonna delle Grazie a Marina di Cassano. Questo il loro messaggio “Auguri mamma e papà, siete l’esempio del grande amore.. Vi vogliamo bene.. i vostri amati figli”