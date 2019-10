Piano di Sorrento, assurdo in via Cavone: camion distrugge auto in sosta e prosegue la sua corsa

Assurdo quanto capitato poco fa in via Cavone a Piano di Sorrento. Un camion ha danneggiato gravemente un’auto in sosta e ha proseguito la sua corsa: il veicolo ha subito un danno ingente. Ora è partito il passaparola per far sì che venga trovato il colpevole. La segnalazione arriva dal grande Charly 57: “Se c’è qualche testimone può mettersi in contatto con la Polizia municipale”.