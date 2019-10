Piano di Sorrento . Artigiani “Scotto” , una pizzeria innovativa a Piazza Mercato . Facciamo gli auguri di cuore da Positanonews a questo giovane pizzaiolo che ha mostrato grande qualità nelle sue pizze. Il famoso restyling di Piazza Mercato lo stanno facendo i privati, fra bar e pizzerie questa zona , di confine fra Piano di Sorrento e Sant’Agnello, quest’area tradizionalmente dedicata al Mercato si sta rivitalizzando in maniera positiva e ogni nuova attività è uno slancio a migliorare, toccherà al Comune riqualificare ancora meglio questa zona che può diventare un vero e proprio salotto con la possibilità di parcheggio e non è poco. Artigiani “Scotto” si è presentata come una bella pizzeria , locale ben curato , un forno da pizza , vero forno da pizza fatto bene “Ho perso sei mesi per aprire il locale – ci confida Gianni Scotto -, perchè volevo ogni cosa fatta bene secondo la mia filosofia”, ma perchè Artigiani Scotto? “Per me ogni artigiano produce la sua passione, per me la pizza è una passione, mi sento un artigiano e cerco di offrire una passione ” . La pizza leggerissima, da antica tradizione napoletana dell’area flegrea, in cucina anche ottima frittura, dopo una lunga esperienza ora il ragazzo ha trovato la sua strada e farà parlare di se. Gli auguriamo il bocca in lupo per questa scommessa . Sicuramente una bella notizia anche per Piano di Sorrento